«Сибирь» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть прямой эфир

30 января состоится матч «Сибирь» – «Ак Барс». Начало игры — в 15:30 мск. Встречу в прямом эфире покажет телеканал KHL Prime.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 2.22. Шансы новосибирцев оценили в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Аналитики считают, что матч «Сибирь» – «Ак Барс» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.82. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.05. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 7.40.

Положение «снеговиков» очень плохое. Они располагаются на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от зоны плей-офф составляет четыре очка. Причём причиной этому по большей части послужило снятие с новосибирцев четырёх очков за превышение лимита на легионеров.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 января 2024, вторник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ак Барс» проводит не самый лучший сезон в своей истории. Команда занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 68 очков. Она опережает «Нефтехимик», расположившийся на восьмой строчке, на 15 очков. Вряд ли казанцам принципиально, с кем встретиться в плей-офф. Вероятнее всего, они уже не будут прибавлять и сохранят запас сил для Кубка Гагарина.