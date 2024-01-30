Прошла жеребьёвка турнира «Лига Ставок Фиджитал-хоккей» на «Играх Будущего»

29 января в Москве состоялась финальная жеребьевка Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего», официальным букмекером которого выступает «Лига Ставок».

Жеребьевка определила основных соперников в командах десяти фиджитал-дисциплин: «Футбол для дружбы. Фиджитал 2024», «Фиджитал‑футбол», «Фиджитал‑баскетбол», «CS2+лазертаг», «Standoff 2+лазертаг», «Warface+лазертаг», «Мир танков», «Фиджитал MOBA. Турнир по дисциплине MLBB», «Фиджитал MOBA. Турнир по дисциплине Dota2», а также «Фиджитал-хоккей».

Фиджитал-хоккей обещает стать одной из самых зрелищных дисциплин «Игр будущего». Сначала в формате 3x3 спортсмены сразятся в хоккейном симуляторе, а затем те же игроки продолжат соревнование на реальном льду. Победитель определится по количеству заброшенных шайб в обоих этапах фиджитал-матча.

Расклад основных соперников «Лига Ставок Фиджитал-хоккей» определили блогер Макс RazDva и заместитель генерального директора «Лиги Ставок» Александр Егоров. Так, по итогам жеребьевки в группе А сразятся команды Baltic Select, Liga Pro Team, Barys Cyber Team, Quetzales Mexico North Am, а в группе B – Inter, Ak Bars, Cosmos X17 и Feniks.

«Жеребьевка прошла очень удачно! Два главных фаворита в борьбе за трофей, «Лига Про» и «Ак Барс», оказались в разных группах. Коэффициент на победу в турнире каждой команды равный — 2.50. Будем ждать интригующего финала и увлекательного фиджитал-хоккея в целом!», — поделился эмоциями поделился заместитель генерального директора «Лиги Ставок» Александр Егоров.

Фиджитал-хоккей становится экспериментом не только для организаторов и болельщиков, но и для легендарных хоккеистов. По словам олимпийского чемпиона и амбассадора «Лиги Ставок» Ильи Ковальчука, фиджитал-хоккей это новая, не до конца изученная, а значит — очень любопытная дисциплина.

«Всем участникам Игр Будущего приходится напряженно тренироваться, чтобы преуспевать в обоих мирах. Особенно важна психологическая устойчивость, потому что в компьютерной игре требуется даже больше концентрации, чем на льду. Буду с интересом следить за Играми Будущего, желаю всем спортсменам удачи!», — отметил Ковальчук.

В этот же день «Лига Ставок» представила эксклюзивную букмекерскую линию на фиджитал-спорт, в частности – на итоги турнира в дисциплинах «фиджитал-хоккей» и «фиджитал-футбол». Фаворитами, по мнению букмекера, являются «Ак Барс» и «Лига Про» в фиджитал-хоккее, а в фиджитал-футболе – «Локомотив» и «Феникс».