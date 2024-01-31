«Атлетико» — «Райо Вальекано»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.75.

«Атлетико» примет дома «Райо Вальекано» в 20-м туре испанской Ла Лиги. Думаю, тут интриги особой нет – мадридцы без особого сопротивления должны набрать три очка.

В Испании сейчас идёт тяжёлый график матчей, особенно у топовых команд. Так, «Атлетико» за почти неделю проведёт четыре игры, включая эту с «Райо». И пока проблем у подопечных Симеоне на этой дистанции не возникало.

Последние неудачи клуба были в противостояниях с сильными командами – 3:5 от «Реала» в Суперкубке и 3:4 от «Жироны» в Примере. Хотя тот же «Реал» «матрасники» затем сами сумели выбить из Кубка Испании (4:2). В таблице Примеры «Атлетико» сейчас идёт на третьем месте. Правда, опережает он «Барселону» только по дополнительным параметрам.

А вот «Райо Вальекано» проводит нестабильный сезон. Если в прошлом футбольном году клуб часто шёл высоко в таблице, то сейчас он закрепился в середине турнира. С 24 баллами «пчёлы» идут на 13=м месте. Соперники выше обгоняют коллектив на два и семь очков.

Побед над сильными соперниками у «Райо» давно не было – в начале года только удалось победить «Хетафе» (2:0) и «Уэску» (2:0). После этого команда в том числе не сумела справиться с равным соперником – 0:2 от «Лас-Пальмаса».

Я тут не вижу особой интриги. «Атлетико» выступает очень хорошо, несмотря на тяжёлый график. «Райо» же не так часто выигрывает, а если и делает это, то в играх с лёгкими противниками. Сейчас «пчёлам» не на что рассчитывать», — приводит слова Мостового «Всёпроспорт».