«Ливерпуль» — «Челси»: получи бонус до 30 тыс. рублей к матчу АПЛ

31 января состоится матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси». Начало — в 23:15 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.65. Успех лондонцев оценён в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

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