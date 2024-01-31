«Ливерпуль» — «Челси»: получи бонус до 30 тыс. рублей к матчу АПЛ
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31 января состоится матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси». Начало — в 23:15 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок».
Нужно выполнить два простых условия:
1. Зарегистрируйся.
2. Подтверди свою личность.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.65. Успех лондонцев оценён в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.60.
Зарегистрируйся и получи бонус до 30 000 рублей!
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