«Ливерпуль» — «Челси»: получи приветственный фрибет до 30 тысяч рублей к матчу АПЛ

31 января состоится матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси». Начало — в 23:15 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.65. Успех лондонцев оценён в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56.

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