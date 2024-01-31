Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Бёрнли».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.93.

«Манчестер» только что справился с «Тоттенхэмом» в унылом матче, небольшая победа 1:0. После того как Доку и Кевин Де Брёйне вышли на поле, всё и наладилось у Пепа Гвардиолы. Там всё замечательно на самом деле, потому что идёт гонка за «Ливерпулем», Де Брёйне выздоровел и теперь вносит существенный вклад в изменения процесса.

На самом деле даже после очень серьёзного загула в субботу можно выходить и обыгрывать «Бёрнли». К сожалению, такое серьёзное расслоение есть в АПЛ.

К тому же «Манчестер Сити» та команда, которая по средам выигрывает регулярно, 18 матчей – 18 побед подряд. Поэтому я думаю, что здесь будет достаточно комфортная победа, даже несмотря на то, что «Бёрнли» отдыхал три недели. Будет проблематично, потому что такие паузы никому в плюс не идут, но я думаю, что первый тайм «Бёрнли» как-то продержится. Да, «Манчестер Сити» — команда, которая ведёт к перерыву в каждой из игр на своём стадионе, но мне кажется, что «Бёрнли» вполне способен хоть как-то продержаться первые 45 минут, а вот во втором тайме всё и начнётся.

Англия - Премьер-лига . 22-й тур
31 января 2024, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Бёрнли
Бёрнли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому тотал второго тайма больше первого в этом противостоянии похож на правду», — сказал Казанский.

Сенсаций ждать не стоит:
«Ман Сити» — «Бёрнли». Гвардиола сотрёт улыбку с лица Компани
«Ман Сити» — «Бёрнли». Гвардиола сотрёт улыбку с лица Компани
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android