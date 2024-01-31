«Ливерпуль» — «Челси»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси».

Ставка: ТБ 3 за 1.75.

«Ливерпуль» уже провёл одну игру после новости об уходе в конце сезона Юргена Клоппа. Досталось «Норвичу» в Кубке Англии. Было очевидно, что на эмоциях «красные» выдадут классную игру. Так и произошло – 5:2. Да и без информации про уход наставника мерсисайдцы были бы обязаны выигрывать в подобном матче. «Ливерпуль» сейчас находится в прекрасной форме – идёт на длинной серии без поражений и пока что добивается успехов во всех турнирах. В АПЛ подопечные Клоппа сейчас и вовсе являются главными претендентами на титул.

«Челси» тоже недавно выдал результативную игру, но в рамках Кубка лиги – 6:1 в ответном полуфинале с «Мидлсбро». А ведь в первом матче представитель Чемпионшипа сумел обыграть «синих» — 1:0. А в Кубке Англии у подопечных Почеттино был сложный соперник – «Астон Вилла», выступающая в этом сезоне намного лучше. И на удивление их встреча завершилась нулевой ничьей. «Челси» ту игру провёл в целом неплохо, старался больше владеть мячом и иногда был опасен у ворот соперника.

Конечно, тут «Ливерпуль» является фаворитом. Клуб по ходу сезона выступал намного лучше и добыл больше побед. Но я не уверен, что «Челси» легко отдаст победу. В последнее время «синие» смотрятся не так плохо.

В любом случае я жду много голов. «Ливерпуль» всё ещё будет играть на эмоциях после новостей об уходе Клоппа. Да и подопечные Почеттино недавно доказали, что тоже могут много забивать», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».