«Ливерпуль» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.95.

«Челси» выступает достаточно неплохо в последнее время. Клуб начал избавляться от ненужных и лишних поражений. Сейчас подопечные Почеттино часто выигрывают. Недавно они сумели обыграть «Мидлсбро» (6:1), «Фулхэм» (1:0) и «Престон» (4:0). Хотя два соперника за этот период были у «синих» из Чемпионшипа. Важная игра с сильным соперником у «Челси» была пару дней назад – в рамках Кубка Англии с «Астон Виллой». И своеобразную проверку коллектив прошёл – сыграл вничью (0:0).

«Ливерпуль» пару дней назад разгромил «Норвич» в рамках Кубка Англии со счётом 5:2. Произошло это после новости о том, что Юрген Клопп покинет клуб в конце сезона. Так что и ближайшие игры, думаю, будут эмоциональными и яркими у мерсисайдцев. Поддержка фанатов просто огромная сейчас.

«Ливерпуль» продолжает часто выигрывать. Недавно он сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1), но это был ответный полуфинал Кубка лиги – в первом матче «красные» победили 2:1 и вышли в финал по итогу. В остальных встречах недавно подопечные Клоппа тоже почти только выигрывали. Команда сейчас лидирует в АПЛ.

Да, «Челси» набрал ход, начал реже уступать. Пару дней назад «синие» ещё и не проиграли «Астон Вилле». Но нынешнему «Ливерпулю» клуб ничего не сможет противопоставить. Жду тут уверенной победы «красных», — приводит слова Павлюченко «Всёпроспорт».