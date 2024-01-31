БК «Лига Ставок» заняла 29-ю строчку в рейтинге работодателей HH

По итогам 2023 года букмекерская компания «Лига Ставок» впервые вошла в топ-50 рейтинга работодателей HeadHunter в категории «Самые высокоразвитые HR-процессы», заняв 29-е место. Это результат глобальной трансформации, которую проходила компания в последние четыре года.

С 2019 года компания держит курс на переход из ретейл-сегмента в финтех, новая позиция в самом масштабном рейтинге страны лишь подтвердила репутацию «Лиги Ставок» как сильного и привлекательного работодателя в новом для себя амплуа.

Рейтинг HH.ru публикуется на протяжении 13 лет. В 2023 году в финал вышли уже более 1000 компаний, среди крупных IT-компаний России «Лига Ставок» заняла 18-ю строку.

«Мы выстраиваем комплексную работу по повышению благополучия наших сотрудников. Специалисты также детально прорабатывают каждую точку касания на пути сотрудника и стремятся сформировать его опыт на уровне сервиса для наших клиентов», – отметила заместитель генерального директора «Лиги Ставок» Екатерина Толстохлебова.

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