«Хетафе» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Хетафе» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.92.

«Хетафе» сыграет с «Реалом». Думаю, тут победа гостей очевидна. Хозяевам поля нет смысла даже на ничью рассчитывать.

В Ла Лиге «Реал» всё ещё ведёт борьбу за лидерство с «Жироной». Противник мадридцев на дистанции пока не сбавляет обороты и тоже почти только выигрывает. На данный момент «сливочные» идут вторыми, отставая от соперника на одно очко. При этом у команды Анчелотти есть ещё игра в запасе.

«Реал» находится в хорошей форме, некоторые игроки основы уже вернулись из лазарета. Впрочем, и без них команда часто выигрывала. Сейчас она идёт на серии побед в чемпионате. Но если брать все турниры, то недавно подопечные Анчелотти всё-таки один раз уступили – в 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» (2:4). Хотя до этого «Реал» сам обыгрывал географического соседа в Суперкубке. Позже этот турнир команда и выиграла, разгромив в финале «Барселону» (4:1).

«Хетафе» в последнее время зачастил с неудачами. В пяти встречах клуб трижды дал себя обыграть – 2:3 от «Осасуны», 1:3 от «Севильи» и 0:2 от «Райо Вальекано». Причём все не такие уж сильные противники. В таблице Примеры тёмно-синие с такими результатами идут на 10-й строчке. Соперники выше опережают команду на два и три очка. Но не уверен, что «Хетафе» после этого матча сумеет сократить разрыв с командами.

Сейчас для меня фаворит очевиден. «Реал» почти только выигрывает в этом сезоне, выступает очень уверенно. Конечно, нынешний «Хетафе» «сливочные» обязаны тут «катком переезжать». Возможно, Анчелотти выпустит на поле резервистов. Но даже в таком случае у хозяев поля мало шансов на успех», — приводит слова Мостового «Всепроспорт».