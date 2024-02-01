«Вулверхэмптон» — «МЮ»: когда матч АПЛ, кто фаворит, прогнозы и ставки

1 февраля состоится матч 22-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 2.55. Успех «волков» оценён в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Аналитики считают, что матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

«Волки» поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. В последних 16 турах в первенстве они проиграли только «Шеффилду» (1:2), «Фулхэму» (2:3), «Арсеналу» (1:2) и «Вест Хэму» (0:3). Во всех четырёх случаях уступили они на выезде. Также было пять ничейных результатов.

Обыгрывала команда из Вулверхэмптона не только середняков и аутсайдеров, но и лидеров — «Манчестер Сити» (2:1) и «Тоттенхэм» (2:1). А ещё она вышла в 1/8 финала Кубка Англии, победив на предыдущей стадии «Вест Бромвич» (2:0).

«Красные дьяволы» располагаются на восьмом месте в турнирной таблице, но бо́льшую часть очков они добыли с большим трудом и не без удачи в осенней части сезона. В последних же восьми матчах в АПЛ манкунианцы победили только столь же нестабильный «Челси» (2:1) и «Астон Виллу» (3:2).