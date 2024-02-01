«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой (0) за 1.99.

«Вулверхэмптон» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Тяжёлый сезон проводят «красные дьяволы», часто терпят неудачи. Я совсем не уверен, что клуб на выезде сейчас обыграет «волков».

На неделе «Ман Юнайтед» играл с «Ньюпортом» в рамках Кубка Англии. Казалось, что подопечные тен Хага без проблем разгромят представителя четвёртого дивизиона. Но, учитывая нынешнюю форму «МЮ», неудивительно, что такого развития событий не было. Более того, «Ньюпорт» сумел дважды отличиться в игре. Голы во втором тайме спасли «красных дьяволов» — 4:2. Конечно, это не особо показательная игра, футболисты выступили расслабленно. Но всё же и до этого особых успехов команда не добивалась.

Плохи дела у «Ман Юнайтед». В таблице АПЛ клуб пока не может включиться в активную борьбу за еврокубки – с 32 очками он идёт на восьмой строчке. Противники из топ-5 отрываются от команды на восемь и более очков. Пока не совсем понятно, за счёт чего будет «МЮ» выбираться из кризиса. Тут ещё и начались проблемы с Рашфордом, который «загулял» и пропустил игру в Кубке.

А вот «Вулверхэмптон» в последнее время смотрится довольно неплохо. Сейчас клуб идёт на серии без поражений из шести игр во всех турнирах. В том числе за этот период «волки» не проиграли «Челси» (2:1) и «Брайтону» (0:0). Пару дней назад подопечные Гари О’Нила тоже выступали в Кубке Англии и в более доминирующей манере прошли не самый простой «Вест Бромвич» (2:0).

Да, пока что в таблице АПЛ дела у «Вулверхэмптона» идут не лучшим образом. С 29 очками команда идёт на 11-й строчке. Но сразу несколько соперников выше, включая «МЮ», опережают «волков» на пару очков. Так что, продолжая выигрывать, команда легко сумеет подняться в топ-10.

Я тут не верю в победу «Манчестер Юнайтед». Помимо прихода новых владельцев, мы не слышим какие-либо хорошие новости из стана «красных дьяволов». А вот у «Вулверхэмптона» всё в последнее время складывается хорошо. Так что я верю, что «волки» не уступят», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».