«Хетафе» — «Реал»: во сколько начало матча Примеры, где смотреть и какой прогноз

1 февраля состоится матч 22-го тура Примеры «Хетафе» — «Реал». Начало игры — в 23:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на ОККО.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «сливочных» можно с коэффициентом 1.58. Успех тёмно-синих оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Букмекеры считают, что матч «Хетафе» — «Реал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

«Хетафе» проводит один из лучших сезонов за всю историю существования. Он располагается на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от занимающей восьмую строчку «Валенсии» составляет три очка, при этом у подопечных Хосе Бордаласа есть игра в запасе.

Для подопечных Анчелотти сезон складывается тоже весьма неплохо. Они выиграли Суперкубок Испании, разгромив в финале «Барселону» (4:1), а также вышли в плей-офф Лиги чемпионов, одержав победы во всех шести матчах группового этапа турнира.

В чемпионате Испании «Реал» располагается на второй строчке. Отставание от лидирующей «Жироны» составляет одно очко, но у «галактикос» есть матч в запасе. В 31 встрече во всех официальных турнирах они уступали только «Атлетико» (1:3 в Ла Лиге и 2:4 д.в. в Кубке Испании), а также три раза сыграли вничью.