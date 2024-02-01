«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Эльвина Керимова на игру АПЛ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.99.

«Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в очередном туре АПЛ. «Волки» недалеко от соперника идут в таблице, всего на три очка отстают.

Как правило, «волки» хорошо играют дома. Статистика на своём поле у клуба отличная – в 10 встречах только два поражения при пяти победах. Ещё трижды подопечные Гари О’Нила играли дома вничью. Любой команде «Вулверхэмптон» на арене «Молинью» в состоянии создать проблемы. И «Челси» команда обыгрывала в этом сезоне недавно. Сопернику «волков» сейчас будет непросто. Кстати, в своих домашних матчах команда О’Нила играет щедро и достаточно много забивает — 16 голов. Но и пропускает она немало — 14 мячей. Так что дома часто выдаёт результативные матчи клуб.

А вот «Манчестер Юнайтед» команда, которая уязвима в обороне, в быстрых переходах из защиты в атаку. Особенно уязвим клуб в позиционной обороне, много привозов да и индивидуальных ошибок игроков. «МЮ» в этом сезоне — это команда, о которой можно говорить очень долго, и именно говорить о её проблемах. Их меньше не становится. Большие вопросы есть по форме лидеров, да и к отношению их к делу, если говорить о том же Рашфорде.

Но при этом «Манчестер Юнайтед» остаётся командой с серьёзным потенциалом, учитывая уровень состава. В последнем матче клуб, несмотря на то что он вышел в хорошем составе против 16-й команды из четвёртого по уровню английского дивизиона, выиграл всего лишь со счётом 4:2. Это, конечно, не может не удивлять. Но, вернее, это уже и не удивляет, учитывая то, насколько уязвима команда Эрика тен Хага. В матче с «вулвз» у неё, безусловно, возникнут проблемы.

Но я на исход здесь бы не ставил. Мне кажется, что тут можно брать верховой тотал. В четырёх из пяти последних матчей «МЮ» регулярно проходила ставка «обе забьют и общий тотал голов больше 2.5». Сейчас коэффициент на такую комбинированную ставку составляет 1.99. Я бы, наверное, её взял, вспоминая, повторюсь, уязвимость «Ман Юнайтед», учитывая силу «Вулверхэмптона» дома.

Нужно учитывать комплекс этих факторов, что «волки» дома достаточно много забивают и регулярно пропускают, вспоминая опять же и историю команды тен Хага, которая всегда может забить, имеет исполнителей прекрасных для этого, но и подарить сопернику гол тоже в состоянии. Так что я возьму ставку на этот матч – обе забьют и тотал голов больше 2.5», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».