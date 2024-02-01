«Вест Хэм» — «Борнмут»: во сколько начало матча АПЛ 1 февраля, какие прогнозы и ставки

1 февраля состоится матч 22-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Борнмут». Начало – в 22:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «молотобойцев» можно с коэффициентом 2.42. Шансы «вишен» оцениваются в 2.76. На ничью дают коэффициент 3.74.

Аналитики считают, что игра «Вест Хэм» — «Борнмут» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.54.

«Молотобойцы» хорошо проводят этот сезон в чемпионате Англии. Команда находится на шестом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков в 21 матче. Клуб выиграл 10 встреч и пять завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «Вест Хэм» провёл 10 игр, в которых одержал пять побед.

«Борнмут» же занимает 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков в 20 встречах. «Вишни» на выезде провели 10 матчей и одержали четыре победы.