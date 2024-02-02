«Шабаб Аль-Ахли» — «Ростов»: прогноз Эдуарда Мора на контрольный матч

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на контрольный матч «Шабаб Аль-Ахли» — «Ростов».

Ставка: победа «Шабаб Аль-Ахли» за 2.40.

«Для «Ростова» это уже второй сбор, но команда, я думаю, всё равно будет выступать под нагрузками, и, как правило, Валерий Карпин довольно спокойно относится к результатам в таких товарищеских предсезонных матчах и предпочитает ещё команду нагружать и как-то экспериментировать, пробовать. Эти его любимые выходы из обороны через вратаря, эти короткие передачи. То есть, как правило, в таких матчах команда старается играть не на результат, а пробовать что-нибудь новое для того, чтобы уже подойти в хорошей форме именно к сезону. Поэтому я думаю, что «Ростов» и в этом матче будет не лучшей версией себя, будет где-то много какой-то анархии определённой, но какие-то интересные вещи мы, может быть, тоже увидим. Взяли атакующего игрока Роналдо, он уже с командой сборы проходит, и совсем недавно к команде присоединился центральный защитник, но в какой он форме и что из себя представляет – мы на этом турнире и увидим.

«Шабаб» – команда, которая в прошлом году была чемпионом Арабских Эмиратов. Но в этом году команда пока идёт не на первом месте и, соответственно должна подойти к возобновлению сезона в лучшей форме, и я думаю, так и произойдёт, потому что уже скоро стартуют официальные матчи. То есть этот турнир для «Шабаба» предсезонный, команда наверняка, в отличие от «Ростова», будет играть по 90 минут, наверняка уже будет и сыгранный состав, и здесь уже важно будет команде и побеждать, чтобы была уверенность, и показывать хороший футбол. Повторюсь, чемпионат уже вот-вот начнётся, в отличие от нас, мы стартуем только в начале марта, конечно, команды у нас в этом плане ещё менее готовы. Есть и сильные футболисты в «Шабабе», поэтому я думаю, что здесь явный фаворит — «Шабаб».

«Шабаб» из-за того, что уже скоро чемпионат, явный фаворит. Тем более что, повторюсь, Карпин к таким матчам относится очень спокойно и будет экспериментировать. Поэтому мой прогноз — это чистая победа «Шабаба».