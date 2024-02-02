«Шабаб Аль-Ахли» — «Ростов»: когда матч, во сколько начало, где смотреть прямой эфир

2 февраля состоится матч «Шабаб Аль-Ахли» — «Ростов». Начало игры — в 17:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «красных рыцарей» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех жёлто-синих оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Букмекеры считают, что матч «Шабаб Аль-Ахли» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

«Шабаб Аль-Ахли» является одним из самых сильных и титулованных клубов ОАЭ. Он семь раз выигрывал чемпионат и восемь раз становился обладателем Кубка страны. Текущий сезон складывается для клуба довольно неплохо. Он располагается на третьем месте в турнирной таблице первенства. Отставание от занимающего вторую строчку «Аль-Айна» составляет одно очко.

Для «Ростова» текущий сезон складывается не лучшим образом относительно минувшего. Он располагается на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В 18 турах в первенстве подопечные Валерия Карпина одержали только пять побед и шесть раз сыграли вничью.