«Металлург» — «Авангард»: прогноз Андрея Юртаева на матч КХЛ в Магнитогорске

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.15.

«На самом деле очень любопытная вывеска, потому что обе команды в последнее время выглядят вполне себе симпатично, всё-таки больше побеждают, чем проигрывают, и это первые два места в Восточной конференции, такая борьба за лидерство на Востоке.

Мне кажется, что «Магнитка» всё-таки после своего поражения предыдущего, где команда пропустила сразу семь шайб, второй такой матч выдать с таким большим количеством пропущенных голов не сможет. И если мы будем вспоминать предыдущую игру, когда они тоже пропустили семь от «Торпедо», например, они вышли и одержали победу со счётом 5:2. Здесь, пропустив семь от «Амура», я думаю, что «Металлург» поставит в ворота Илью Набокова и такого провала по пропущенным шайбам уже быть не должно.

«Авангард» приезжает из Астаны, и там он обыграл «Барыс» со счётом 3:1, то есть вроде бы такая нормальная, уверенная победа, но первый период был плохим. То есть в первом периоде «Барыс» вышел вперёд и, в принципе, играл лучше, чем омичи. Я не знаю, готов ли тренерский штаб «Авангарда» сделать из этого какие-то выводы, но мне кажется, что у «Магнитки» идея того, что надо реваншироваться за предыдущее поражение, и, может быть, если «Авангард» опять не очень хорошо начнёт – «Магнитка» может создать себе преимущество в первом периоде, и, в отличие от «Барыса», «Металлург» вполне себе с этим преимуществом может и дальше матч довести до своей победы домашней.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Так что давайте здесь попробуем просто взять победу «Металлурга» в основное время», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».