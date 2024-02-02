«Металлург» — «Авангард»: дата матча КХЛ, во сколько начало, какие ставки и коэффициенты

2 февраля состоится матч КХЛ «Металлург» — «Авангард». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу магнитогорцев можно с коэффициентом 2.14. Шансы омичей оценили в 2.82. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.10.

Аналитики считают, что встреча «Металлург» — «Авангард» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.19. Ставки на победу магнитогорцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.71. Поставить на то, что выиграют омичи, можно за коэффициент 2.14.

«Металлург» уже обеспечил себе участие в плей-офф. Команда Андрея Разина занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 82 очка. Клуб выиграл 38 из 59 встреч. «Металлург» недавно вернулся из затяжного выезда на Дальний Восток, в котором набрал четыре очка в четырёх встречах.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» также гарантировал себе участие в плей-офф. «Ястребы» после 57 матчей набрали 81 очко и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Омичи провели на выезде 29 встреч и одержали 18 побед.