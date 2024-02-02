«Спартак» — «Автомобилист»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Спартака» за 1.88.

«Спартак» – самая атакующая команда в лиге, 200 голов забила, как раз в матче с «Локомотивом» был забит 200-й гол в чемпионате. Николай Голдобин отличился с передачи Павла Порядина и Ивана Морозова, то есть воссоздалось первое атакующее звено. Но есть момент – как раз против «Локомотива» «Спартак» сыграл так плохо, что главный тренер красно-белых Алексей Жамнов сказал на пресс-конференции: «Это был наш худший матч в сезоне». Почему? Потому что «Спартак» нарвался на системный клуб, попал под системную команду «Локомотив», у которого великолепная оборона, они могут задушить кого угодно. «Спартак» был просто задушен и ничего не смог сделать, проиграл 1:2. При этом «Спартак» здорово играет против команд, которые дают ему себя проявлять в атаке, как с «Торпедо» выиграл 3:2, совершенно два эпических матча с московским «Динамо», когда половина состава «Спартака» была перебита, и два раза «Спартак» выиграл у «Динамо», эти моменты вдохновляют.

«Автомобилист» по ходу сезона не особо впечатляет, но команда держит уровень, выходит в плей-офф. И последняя их игра была с «Трактором», братское дерби 1:2 они проиграли по буллитам.

Но в целом «Спартак» с «Автомобилистом» играют в достаточно открытый хоккей, и в одной из последних игр «Автомобилист» выиграл 7:4 дома у «Спартака». Была игра в 2021 году, когда выиграл «Спартак» 5:2, то есть сейчас «Спартак» стал ещё сильнее в нападении.

Исходя из всего этого, я бы ждал здесь достаточно много голов, и я бы поверил в домашнюю победу «Спартака», к которому в состав возвращаются травмированные ребята, Морозов очень сильно изменил игру в лучшую сторону. Поэтому победа «Спартака» здесь кажется вполне себе годным вариантом. Тем более такой прекрасный клуб, как «Спартак», не может провести два худших матча подряд, здесь их должно прорвать», — сказал Лысенков.