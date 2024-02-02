ЦСКА — СКА: когда матч КХЛ, где смотреть, кто фаворит, прогнозы и ставки

2 февраля состоится матч ЦСКА – СКА. Начало игры — в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч!»

Эксперты уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.50. Шансы петербуржцев оценили в 2.55. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Аналитики считают, что матч ЦСКА – СКА получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.75. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 5.70.

Подопечные Сергея Фёдорова обеспечили себе участие в плей-офф. Команда находится на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Она опережает «Куньлунь» с девятой строчки на 19 очков, имея в активе 65 очков. ЦСКА выиграл 30 из 57 встреч в этом сезоне, забросил 164 шайбы, а пропустил — 135.

СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 79 очков. Петербуржцы выиграли 38 из 57 встреч, забросили 184 шайбы, а пропустили — 113. Медленно, но верно армейцы Невы приближаются к тому, чтобы оспорить звание «Спартака» как самой результативной команды.