«Ньюкасл» — «Лутон Таун»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Лутон Таун».

Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (-1) за 1.68.

«Ньюкасл» примет дома «Лутон Таун» в 23-м туре чемпионата Англии. Кажется, что победа хозяев поля тут очевидна. Но я бы не стал так просто сбрасывать со счетов «шляпников».

Кажется, «Ньюкасл» уже вышел из небольшого кризиса. Больше месяца клуб почти только проигрывал, редко избегая неудач. Правда, сильных соперников за этот период «сороки» почти не обыгрывали – дважды победили «Фулхэм» (3:0 и 2:0), а также «Сандерленд» (3:0). Но вот в последнем матче с «Астон Виллой» подопечные Хау сделали почти невозможное – победили со счётом 3:1. Дело в том, что «львы» долго не проигрывали у себя дома. А тут их обыграл «Ньюкасл», почти только уступавший в последние месяцы.

Удивительно, но если брать последние матчи, то «Лутон Таун» выглядит намного лучше «Ньюкасла». В восьми противостояниях коллектив проиграл только один раз. В большинстве остальных матчей «шляпники» выигрывали, в том числе как раз у «Ньюкасла» (1:0), у «Эвертона» (2:1) и, что более важно, у «Брайтона» (4:0). Подопечные Роба Эдвардса играют уверенно и много забивают. Хотя в таблице АПЛ они всё ещё идут очень низко – на 17-м месте. От «Эвертона» из зоны вылета «Лутон Таун» отрывается всего на одно очко.

Да, уверен, что «Лутон Таун» тут создаст проблемы сопернику. Если бы эта игра была пару недель назад, то у «сорок» было бы не так много шансов на успех. Но сейчас подопечные Хау начали приходить в себя, добыли важную выездную победу над «Астон Виллой». Так что всё-таки думаю, что «шляпников» тут ждёт неудача», — сказал Павлюченко.