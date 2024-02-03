«Жирона» — «Реал Сосьедад»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Ла Лиги «Жирона» — «Реал Сосьедад».

Ставка: обе забьют за 1.83.

«Жирона» и «Реал Сосьедад» сыграют в очередном туре Примеры. Команды располагаются в верхушке таблицы. Думаю, нас тут ждёт яркое противостояние.

Конечно, все фанаты мадридского «Реала» с нетерпением ждут неудачи жиронцев. Но пока этого не происходит – клуб всё ещё борется за лидерство. Он идёт первым и опережает «сливочных» на один балл. Правда, у «Реала» есть ещё игра в запасе. Недавние ничьи «Жироны» с «Бетисом» (1:1) и с «Альмерией» (0:0) повлияли на эту ситуацию.

Всё-таки одно поражение подопечные Мичела потерпели недавно. Правда, в рамках Кубка Испании – 2:3 от «Мальорки». Конечно, не уверен, насколько сильно «Жирона» хотела продолжать участие в Кубке, учитывая ситуацию в Ла Лиге. Ведь в следующем сезоне коллектив с большой вероятностью будет представлять Испанию в Лиге чемпионов.

«Реал Сосьедад» тоже играет довольно неплохо. За несколько месяцев у клуба было всего одно поражение – 1:2 от «Атлетика». Но в остальных встречах бело-голубые часто играли вничью, в том числе в играх с не самыми сильными соперниками – 0:0 с «Кадисом», 1:1 с «Алавесом», 0:0 с «Райо Вальекано». Так что в таблице чемпионата подопечные Иманола Альгуасиля идут на шестом месте. Но отставание команды от соперников выше составляет 6 и 11 баллов.

Я тут жду борьбы. «Жирона» часто борется за победы до самого конца, много забивает. «Реал Сосьедад» тоже в обороне не привык отсиживаться. Так что как минимум жду голов с обеих сторон. Тем более такой сценарий у них проходил в трёх последних очных встречах», — приводит слова Мостового «Всёпроспорт».