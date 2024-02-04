«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.70.

«Манчестер Юнайтед» примет дома «Вест Хэм» в 23-м туре чемпионата Англии. Команды проводят нестабильный сезон, чередуют разные результаты. Но сейчас я всё же чуть больше верю в успех хозяев поля.

Если смотреть на последние результаты «МЮ», то кажется, что дела у команды улучшились. Три победы и одна ничья в четырёх встречах. Впрочем, более или менее уверенным успехом можно назвать матч «красных дьяволов» с «Уиганом» в Кубке (2:0). В остальных встречах подопечные тен Хага были близки к неудаче, особенно в играх с «Ньюпортом» (4:2) и с «Вулверхэмптоном» (4:3). С «волками» у «МЮ» вышла остросюжетная игра — дебютный гол Майну в АПЛ на последних минутах помог команде добыть три очка.

В таблице чемпионата «Юнайтед» поднялся на седьмое место. Но плотность команд в этой части турнира большая, так что после первой же неудачи клуб рискует опуститься к 10-й строчке. Собственно, «Вест Хэм» идёт сразу над «МЮ» в таблице — на шестом месте, имея на одно очко больше. Сам он уже имеет разрыв с вышестоящей «Астон Виллой» — семь очков.

Недавно «Вест Хэм» шёл намного ближе к зоне еврокубков. Но в последнее время подопечные Мойеса зачастили с неудачами. В АПЛ они идут на серии из трёх ничьих — 0:0 с «Брайтоном», 2:2 с «Шеффилдом» и 1:1 с «Борнмутом». В общем-то как минимум в двух из трёх этих встреч явно ожидалась победа «молотобойцев».

Также не выигрывал «Вест Хэм» в Кубке Англии недавно. Дважды пришлось ему встречаться с «Бристоль Сити». Сперва они не определили победителя — 1:1. А в ответной встрече команда из АПЛ и вовсе проиграла — 0:1. Учитывая все эти последние игры подопечных Мойеса, а также нынешнюю форму «МЮ», я всё же тут склоняюсь к успеху хозяев поля. Да, к игре «Юнайтед» всё ещё есть огромное количество вопросов. Но после серии без поражений хотя бы настой у «красных дьяволов» будет боевой. Ещё и играют дома», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».