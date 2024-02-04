«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» в 23-м туре английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

Ставка: победа «МЮ» за 1.65.

«Манчестер Юнайтед» мне напоминает «Спартак». Своих болельщиков он доводит до жуткого состояния своими матчами. Там надо хвататься за сердце просто постоянно. В двух матчах подряд упускали преимущество в два мяча, но всё-таки побеждали. На неделе выиграли 4:3 у «Вулверхэмптона»: пропустили на 95-й, а победный забил молодой паренёк, играющий в центре поля, на 97-й. Но поручиться за то, как «МЮ» будет выглядеть в следующем матче, невозможно.

А вот «Вест Хэм» неудачно играет в новом году – пока ни одной победы. Четыре раза сыграли вничью, проиграли «Бристоль Сити», вылетев из Кубка Англии. Печально начался год. И в состоянии неуверенности ехать играть против «Манчестера» на «Олд Траффорд» — сложная задача. Трижды подряд там лондонцы проигрывали.

Учитывая, как «Юнайтед» сейчас выглядит в атаке, я поставлю на его победу. «Вест Хэм» в каждой встрече пропускает. И здесь наверняка не один мяч получит в свои ворота. И дома «Манчестер» всё-таки должен понадёжнее сыграть сзади, болельщики поддержат. Такого давления, как в гостях, не будет», — сказал Титов.