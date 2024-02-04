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«Вильярреал» — «Кадис»: прогноз Константина Генича на встречу Примеры

«Вильярреал» — «Кадис»: прогноз Константина Генича на встречу Примеры
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» – «Кадис» в 23-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Вильярреала» за 1.70.

«Вильярреал» Марселино Тораля после феерии, устроенной в Барселоне, и победы 5:3 над каталонским клубом дома примет «Кадис».

«Кадис» сейчас стремительно падает вниз. Он меньше всех в чемпионате забил, даже «Альмерия» и «Гранада», которые ниже в турнирной таблице находятся, забили больше. У «Кадиса» огромные кадровые проблемы, с тренером проблемы — ушёл, поменяли, назначили другого. В общем, кем играть, как играть? «Кадис» не очень понимает.

А «Вильярреал» сейчас, воодушевлённый победой над «Барселоной», я думаю, дома этот «Кадис» должен обыгрывать. Ну и плюс исторически в последних пяти матчах четыре раза «Вильярреал» дома на «Эстадио де ла Керамика» «Кадис» обыгрывал.

Испания - Примера . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Кадис
Кадис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, что хороший вариант — это победа «Вильярреала», — сказал Генич.

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