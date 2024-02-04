«Интер» — «Ювентус»: прогноз Егора Титова на матч Серии А 4 февраля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч на матч Серии А «Интер» — «Ювентус» в 23-м туре итальянской Серии А сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

«Очень рано по календарю «Интер» и «Ювентус» сыграют второй матч в чемпионате. Дальше уже очных встреч не будет. Всё решится в заочной борьбе. Жалко, что «Ювентус» потерял очки в прошлом туре. Милик подвел команду, рано удалился — и получилась ничья с «Эмполи». Теперь по потерянным «Интер» впереди на четыре очка. И «Юве» никак нельзя здесь уступать. Учитывая, как редко лидеры оступаются, семь очков даже на такой дистанции – огромное преимущество.

Думаю, что надо ставить на «тотал меньше 2.5». На мой взгляд, туринцы точно приедут играть осторожно, от обороны, надеясь подкараулить ошибку. У «Интера» есть стратегическое преимущество, ему тоже оголять тылы, нестись вперёд не с руки. Будет много тактики, борьбы, но вряд ли большое количество голов. В первом круге сыграли 1:1, причём, если правильно помню, забили рано – ещё в первом тайме. Здесь не исключаю и 0:0. Команды уважают друг друга, будут действовать с оглядкой. У «Интера» к тому же график был тяжёлый – с разъездами. Свежести не хватит, чтобы сыграть с позиции силы», — сказал Титов.