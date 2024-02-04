«Интер» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Интер» — «Ювентус».

Ставка: ничья за 3.55.

«Ювентус» совершил «осечку» в прошлом туре Серии А. Потерял очки с далеко не самым сильным противником по чемпионату Италии — с «Эмполи» (1:1). В основном, на игру повлияла ранняя красная карточка Милика. До этого туринцы шли на длинной серии побед. А проигрывали в последний раз они и вовсе в конце сентября.

Из-за ничьей «Юве» опустился на второе место в Серии А. Его опередил как раз «Интер», сам идущий на серии викторий. Причем последние встречи у команды Индзаги были не из простых — 1:0 с «Фиорентиной» в чемпионате, а также 3:0 с «Лацио» и 1:0 с «Наполи» в Суперкубке. Последняя неудача подопечных Индзаги была не так давно — в середине декабря. Тогда миланцы не справились с «Болоньей» в Кубке Италии и вылетели из турнира. Но в остальном «Интер» играет очень уверенно, часто много забивает. Помимо этого, клуб добился успеха в групповом этапе Лиги чемпионов, вышел в плей-офф со второго места. А вот «Ювентус» пропускает еврокубки в этом сезоне. В этом плане команде, конечно, легче.

В общем, это действительно игра двух сильнейших представителей чемпионата Италии. Уверен, что оба коллектива выложатся на полную. Но слишком много голов я не жду. Команды понимают важность встречи — терять очки никто не собирается. Да и традиционно «Интер» и «Ювентус» выдают осторожные встречи. Доминирующих побед в их противостояниях давно не было. Тут фаворита не вижу, жду осторожного футбола и ничьей по итогам 90 минут», — приводит слова Мостового «Всепроспорт».