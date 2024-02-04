«Реал» Мадрид — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Атлетико».

Ставка: ничья за 4.05.

«У нас снова мадридское дерби, уже третье за последние три недели, и, как мы помним, в двух предыдущих случаях был просто фестиваль забитых мячей, ошибок и драмы. В Суперкубке все закончилось в основное время вничью 3:3, и в Кубке Испании, где «Атлетико» взял реванш за поражение в Суперкубке тоже вничью — менее результативные 2:2. Логически, математически рассуждая сейчас, матч в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», можно предположить, что будет ничья и уже менее результативная – 1:1.

«Атлетико» знает, как играть против «Реала», умеет и, как я предполагаю, готовит какие-то интересные ходы для команды Карло Анчелотти.

У Анчелотти снова определенный недобор футболистов, но очень умело и правильно ротирует состав сейчас Карло Анчелотти после той ошибки, которую он допустил как раз на матч с «Атлетико» в Кубке. Анчелотти это признавал. Кстати, признавал даже не в матче с «Атлетико Мадрид» в Кубке, а после не самой убедительной игры с «Альмерией», когда удалось в самой концовке благодаря голу Каравахаля вымучить, вытянуть победу со счетом 3:2. «Реал» на неделе сыграл матч против «Хетафе», такое маленькое мадридское дерби на выезде, на «Колисеум Альфонсо Перес» благодаря дублю Хоселу «Реал» одержал победу 2:0 и единолично возглавил турнирную таблицу.

«Атлетико» тоже смотрится, как видим по турнирной таблице и по результатам команды, весьма неплохо. Вернулся в строй Альваро Мората, он должен в этом матче сыграть.

Мне кажется, раз уж два предыдущих матча завершились вничью… Выделить фаворита? Конечно, это «Реал», играющий у себя дома, но небольшой. Мне кажется, даже «Атлетико» будет чуть попроще, играя на выезде против этого соперника. Как оно пойдет? Это дерби, может сложиться все что угодно, и может качнутся в любую сторону, включая ошибки вратарей, как мы видели, например, в последней кубковой игре.

Я бы сыграл ничью в основное время за 4,05», — сказал Генич.