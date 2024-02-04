«Арсенал» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья за 3.65.

«Снова мы увидим противостояние «Арсенала» и «Ливерпуля», уже третье за два месяца. Конечно, смотря на турнирную таблицу, фаворит тут, кажется, очевиден. Но я бы всё-таки учитывал силу «канониров». Не уверен, что они на своём поле отдадут три очка мерсисайдцам.

«Арсенал» вышел из небольшого кризиса, в который он попал в конце прошлого — и в начале этого года. Началась серия без побед у клуба как раз с первой игры с «Ливерпулем» в рамках АПЛ (1:1). После этого «пушкари» проиграли в трёх встречах кряду, ещё один раз команде Клоппа (0:2), но уже в Кубке Англии, а также «Вест Хэму» (0:2) и «Фулхэму» (1:2) в АПЛ. Серию неудач подопечные Артеты прервали ярко — разгромили «Кристал Пэлас» после перерыва со счётом 5:0. Затем коллектив также справился с «Ноттингемом Форест» (2:1).

В АПЛ «Арсенал» из-за нескольких неудач выпал из борьбы за лидерство. Но с 46 очками он всё ещё стоит в топ-4, на третьем месте. Как минимум за вторую строчку «канониры» сейчас ведут борьбу. А вот «Ливерпуль» в этом сезоне ещё ни разу не позволил себе серию неудач. Поэтому в АПЛ клуб уверенно лидирует, отрываясь от «Ман Сити» на пять очков. Правда, у «горожан» ещё есть игра в запасе.

Почти никаких претензий не может быть к игре «Ливерпуля». Команда выигрывает и делает это уверенно. В трёх из четырёх последних матчей «красные» разгромили соперников — 4:1 с «Челси», 5:2 с «Норвичем» и 4:0 с «Борнмутом». Пока что во всех турнирах, в которых участвуют «красные», они претендуют на победу. Тем драматичнее была всеми воспринята новость об уходе Клоппа по окончании сезона. Впрочем, от этого сезон в исполнении «Ливерпуля» будет только более интересным.

Конечно, игры «Арсенала» с «Ливерпулем» — это всегда тактические противостояния, в том числе двух тренеров. На этот раз нас тоже ждёт яркая встреча с большим количеством атак с обеих сторон. Обе команды имеют игроков в лазарете, кто-то уехал на Кубок Азии и Африки. Учитывая, что это будет игра за шесть очков, она имеет важное турнирное значение, не уверен, что мы точно увидим тут победу одной из команд. Думаю, «Арсенал» после двух хороших побед навяжет борьбу лидеру АПЛ», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».