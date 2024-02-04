«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ 4 февраля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль» в 23-м туре Английской премьер-лиги сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (0) за 2.39.

«Важнейшая игра, на мой взгляд, для чемпионской гонки. В Англии, конечно, всякое случается, но, если «Арсенал» здесь проиграет «Ливерпулю», то лондонцы выбывают из чемпионской гонки. Отрыв станет 8-очковым. «Сити» отыграл в прошлом году, но от «Арсенала», а не от опытного «Ливерпуля». Так что матч многое решит для команды Артеты.

«Ливерпуль» просто восхитителен в последних играх. «Челси» просто разнесли, причем без Салаха. Почти 30 ударов по воротам, мячи на любой вкус. Я уже говорил, что уход Клоппа летом может только в лучшую сторону повлиять на красных. Пока так и происходит. Мерсисайдцы после отдыха показывают прекрасный футбол, результативный, яркий. Может, где-то защита не так надежна, но атака все компенсирует.

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Не так давно в Кубке играли на «Эмирейтс», и «Ливерпуль» победил 2:0, хотя лондонцы выглядели предпочтительнее. Но они не забивали, а «Ливерпулю» повезло. С того момента, я считаю, что команда Клоппа сильно прибавила, в уверенности в том числе, а «Арсенал» явно не на пике. На днях чуть не упустили преимущество в 2 мяча против «Ноттингема».

Поставлю на «Ливерпуль» с форой (0). Коэффициент отличный», — сказал Титов.