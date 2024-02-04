«Челси» — «Вулверхэмптон»: прогноз Тимура Журавеля на игру АПЛ

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.29.

«Я оттолкнусь от недавнего матча «Челси» с «Фулхэмом», в котором ничего не происходило. Какую-то вату раскатывали — без моментов, медленно. Во многом это случилось благодаря засушливой игре «Фулхэма», который не дал «Челси» нигде разбежаться. А «Челси» в общем-то пока свою игру в атаке не обрёл.

Мне кажется, что «Вулверхэмптон» – команда, которая умеет сдерживать, умеет прессинговать, отходя немного назад, то есть закрывать зоны. Прессинг невысокий, но очень утомительный для соперника. И меня всё это ведёт к мысли, что игра «Челси» — «Вулверхэмптон» будет похожа на игру «Челси» с «Фулхэмом». Ну и, может быть, на недавний матч «Челси» с «Астон Виллой» в Кубке.

Так что я хочу поставить здесь «низ». Вы скажете, что «Вулверхэмптон» только что забил три «Манчестер Юнайтед». Да, это была домашняя игра, и, кстати, «Вулверхэмптон» там на свои три гола, пожалуй, не наиграл. Мог устроиться вообще на крупное поражение ещё в первом тайме и никуда не вернуться, так что я бы не считал его таким уж релевантным. Уверен, что здесь голов не будет много и будет такое бодалово.

Так что я вижу в этом матче тотал меньше 2.5», — сказал Журавель.