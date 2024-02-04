Получи фрибет до 100 000 рублей к матчу АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль»!

4 февраля состоится матч 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало игры — в 19:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей к этой или любой другой игре от букмекерской компании «Бетсити». Нужно только выполнить простые условия:

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В последних семи турах в чемпионате Англии «Арсенал» победил только «Брайтон» (2:0), «Кристал Пэлас» (5:0) и «Ноттингем Форест» (2:1). Уступили лондонцы «Астон Вилле» (0:1), «Вест Хэму» (0:2) и «Фулхэму» (1:2). Они спустились на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от лидирующих мерсисайдцев составляет пять очков.

«Ливерпуль» даже в отсутствие Мохамеда Салаха продолжил демонстрировать высококачественный результативный футбол и сметать всех на своём пути. В чемпионате Англии подопечные Юргена Клоппа не проигрывают уже 15 матчей кряду. Ничьих при этом всего пять.

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