«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.07.

«Манчестер Сити» продолжает очень уверенно выступать. Клуб идёт на серии побед уже из восьми игр. А серия без проигрышей и вовсе насчитывает 11 встреч. «Горожане» борются за победу и в Кубке Англии, и в Лиге чемпионов, и, конечно, в АПЛ. Пусть пока что в Премьер-лиге подопечные Гвардиолы уступают «Ливерпулю» — их разделяет пара очков. Хотя стоит отметить, что на хвосте у «Ман Сити» ещё сидят «Арсенал» с «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом». Интрига в этом сезоне АПЛ, конечно, сумасшедшая.

А вот «Брентфорд» выступает слабо в последнее время. В пяти турах АПЛ у команды всего одна виктория — 3:2 с нижестоящим «Ноттингем Форест». В остальных противостояниях «пчёлы» только проигрывали. Они уже идут на 15-й строчке с 22 баллами — отрыв от зоны вылета составляет всего четыре очка. Так что «Брентфорд» рискует скоро вступить в борьбу за выживание в АПЛ.

В Кубке Англии недавно «пчёлы» встречались с «Вулверхэмптоном». Сперва они не определили победителя (1:1), после чего в ответном матче «волки» уже забрали победу — 3:2. Вообще, если брать период с начала декабря, то «Брентфорд» выиграл всего один раз. Я просто не вижу, за счёт чего тут хозяева поля могут рассчитывать даже на ничью. «Ман Сити» и неосновным составом обязан выигрывать», — приводит слова Павлюченко «Всёпроспорт».