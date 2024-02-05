«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: во сколько начало матча АПЛ, ставки и коэффициенты

5 февраля состоится матч 23-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.42. Успех «пчёл» оценён в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Аналитики уверены, что матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

«Брентфорд» весьма неплохо начал сезон, но затем последовал жуткий спад. Команда спустилась на 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Эвертона» составляет три очка. У «Брентфорда» есть две игры в запасе, но вряд ли они помогут поправить положение.

Победа на клубном чемпионате мира вернула «горожан» в привычное русло. В последних шести турах в АПЛ они потеряли очки только во встрече с «Кристал Пэлас» (2:2), причём весьма обидно, пропустив на последних минутах.

Обыграли подопечные Гвардиолы «Лутон» (2:1), «Эвертон» (3:1), «Шеффилд» (2:0), «Ньюкасл» (3:2) и «Бёрнли» (3:1). Они поднялись на вторую строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от «Ливерпуля» составляет пять очков, но у «горожан» есть игра в запасе.