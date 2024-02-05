«Рома» — «Кальяри»: когда матч итальянской Серии А, какие прогнозы, кто победит

5 февраля состоится матч 23-го тура Серии А «Рома» — «Кальяри». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.46. Шансы сардинцев оцениваются в 6.95. На ничью дают коэффициент 4.50.

Аналитики считают, что матч «Рома» — «Кальяри» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.87. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.98.

Подопечные Даниэле Де Росси неплохо проводят этот сезон. Команда находится на пятом месте в турнирной таблице в Серии А, набрав 35 очков в 22 матчах. Клуб выиграл 10 встреч и пять завершил вничью. Стоит отметить, что на домашнем стадионе «Рома» провела 11 игр, в которых одержала семь побед.

«Кальяри» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 18 очков в 22 встречах. Сардинцы на выезде провели 11 матчей и не одержали ни одной победы.