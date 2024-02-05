БЕТСИТИ и «Чемпионат» стали партнёрами

Букмекер и ведущий спортивный портал Рунета начали сотрудничество.

Букмекерская компания БЕТСИТИ стала партнёром лидера среди спортивных сайтов страны — спортивного портала «Чемпионат». Соглашение рассчитано на весь 2024 год.

На ресурсах «Чемпионата» будут регулярно появляться партнёрские и аналитические материалы и полезные интеграции от БЕТСИТИ, в том числе коэффициенты в матч-центре и на страницах матчей.

БЕТСИТИ и «Чемпионат» порадуют читателей интересными спецпроектами, совместными розыгрышами, конкурсами и специальными бонусами для новых игроков в разделах сайта.



Анна Денисенко, руководитель интернет-маркетинга БЕТСИТИ:

«Мы рады начать сотрудничество с «Чемпионатом». Это одно из самых популярных спортивных СМИ в нашей стране, которое стабильно удерживает лидирующие позиции на протяжении многих лет. Издание освещает крупнейшие спортивные события как в нашей стране, так и в мире, которые приковывают внимание сотен тысяч болельщиков. Для нас сотрудничество с «Чемпионатом» — отличная возможность познакомить широкую аудиторию с нашими продуктами, коэффициентами и предложениями. Уверена, что партнёрство получится эффективным и принесёт всем сторонам исключительно положительные эмоции».

Вячеслав Опахин, главный редактор интернет-портала «Чемпионат»:

«Партнёрство с букмекерской компанией БЕТСИТИ открывает нам уникальные возможности в области спортивных прогнозов, аналитики и создании эксклюзивных материалов для наших читателей. Что важно, партнёрство долгосрочное. В рамках совместных проектов мы сможем создать ещё больше яркого контента и увеличить нашу аудиторию».

Юлия Тимошенко, директор департамента развития новых направлений продаж, СберСеллер:

«Партнёрство с БЕТСИТИ в 2024 году стало одним из самых долгожданных событий для СберСеллера! Благодаря совместным усилиям у нас появится возможность создания новых форматов контента, которые привлекут ещё больше внимания спортивной аудитории. Наша цель — не только информировать и развлекать, но и предоставлять уникальные возможности для активного участия читателей «Чемпионата» в спортивных событиях, а также в спортивной аналитике и прогнозировании результатов. Мы уверены, что партнёрство с ведущей букмекерской конторой позволит нам расширить аудиторию, укрепить присутствие «Чемпионата» на рынке и стать неотъемлемой частью спортивного сообщества».

БЕТСИТИ — легальная и одна из старейших букмекерских компаний России, которая принимает ставки на спорт с 2003 года. БЕТСИТИ поддерживает разные виды спорта — партнёр РФС и ВФВ. В 2023-м БЕТСИТИ стал лауреатом премии MarSpo Awards за «Лучший digital-проект в медиа» и премии «Спорт и Россия» за «Лучший спонсорский спортивный проект в СМИ», «За вклад в популяризацию спорта в социальных сетях», «Лучший спортивно-рекламный ролик на ТВ», «Лучшую концепцию продвижения спортивной услуги».

«Чемпионат» — лидер среди спортивных порталов Рунета*. Интернет-портал начал свою работу в 2005 году. «Чемпионат» — это быстрое и полное освещение главных событий в мире спорта: качественный эксклюзивный контент, аналитические материалы, подробная статистика, фото, видео и live-трансляции. Издание является многократным лауреатом профессиональных премий «Спорт и Россия», «Энергия побед», «Рейтинг Рунета», в том числе признано «Лучшим спортивным СМИ» премии «Рейтинг Букмекеров» и «Интернет СМИ года» MarSpo Awards. «Чемпионат» —главное слово в спорте!

*По данным LiveInternet, 31 день, 2024.

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