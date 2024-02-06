«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на полуфинал Кубка Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Мальорка» – «Реал Сосьедад» в 1/2 финала Кубка Испании сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2 за 1.80.

«Посреди этой недели первые полуфинальные матчи Кубка короля. «Мальорка» сыграет против «Реала Сосьедад». «Мальорка» уже достаточно высоко и неожиданно для многих забралась в этом розыгрыше Кубка, и полуфинал — это громаднейшее достижение для команды Хавьера Агирре. «Мальорка», конечно же, всеми мыслями была уже в матче с «Сосьедадом», когда играла в последнем туре с Бильбао. Проиграли 0:4 вообще без вариантов, без шансов. Там по составу были определённые изменения.

Ну и также по составу были определённые изменения у «Реала Сосьедад», который сыграл вничью 0:0 с лидером, ну или с одним из лидеров испанской Примеры, – с «Жироной». И там тоже много изменений было в старте от Иманола Альгуасиля.

Мне кажется, поопытнее, поискушённее, помастеровитее, конечно же, нынешний «Реал Сосьедад», чем «Мальорка». И пусть это двухматчевое противостояние, я думаю, здесь рисковать точно никто не будет. Это не в стилистике Альгуасиля и Агирре. Команды хорошо друг друга знают, хорошо друг к другу приспособятся, я в этом не сомневаюсь. И я думаю, что матч получится не очень результативный.

За «тотал меньше 2.5» «Винлайн» дает всего 1.45, то есть и букмекеры уверены, что много забитых мячей в этом матче быть не должно. Можно сыграть меньше 2 мячей за 1.8. Но я выбрал вариант «1-2 гола в матче» за коэффициент 1.75. Я думаю, что в этой игре может быть и 0:0, тогда можно сыграть «тотал меньше 2 мячей» либо рассмотреть вариант «1-2 гола». Может быть ничья 1:1, 1:0 в ту или в другую сторону. 2:0? Честно говоря, мало верится, что два мяча в этой игре какая-то команда забьёт, тем более очень многое поставлено на карту, многое стоит на кону, пусть ещё будет ответный матч. Но всё-таки на кону выход в финал и игра на олимпийском стадионе в Севилье «Ла Картуха», — сказал Генич.