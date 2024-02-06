«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: во сколько начало матча Кубка Испании, где смотреть, прогноз

6 февраля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Мальорка» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.42. Успех красно-чёрных оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 2.90.

Букмекеры считают, что матч «Мальорка» — «Реал Сосьедад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 2.33.

«Мальорка» далеко не первый год является одним из главных аутсайдеров Примеры. Она располагается на 15-й строчке в турнирной таблице первенства. Отрыв от идущего в зоне вылета «Кадиса» составляет три очка. Существует вероятность, что по итогам сезона «островитяне» вылетят в Сегунду.

«Реал Сосьедад» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв от идущей следом «Валенсии» составляет два очка.