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«Байер» — «Штутгарт»: прогноз Алексея Андронова на четвертьфинал Кубка Германии

«Байер» — «Штутгарт»: прогноз Алексея Андронова на четвертьфинал Кубка Германии
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Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Кубка Германии «Байер» — «Штутгарт».

Ставка: победа «Байера» с форой (-1) за 2.06.

«Матч Кубка Германии. Так ситуация сложилась в этом турнире, что «Байер» может считать себя вообще одним из, если даже не просто главным фаворитом этого турнира. Уже достаточно высокая стадия. Да, у «Байера» есть ещё задача в Бундеслиге. «Байер» претендует на чемпионство. У него впереди игра на этой неделе с «Баварией», и, в общем, не очень просто будет разложить силы здесь. Но мне кажется, Хаби Алонсо понимает, что манкировать каким-то турниром сейчас не на пользу ему, команде, настроению в этой команде. Поэтому, думаю, Леверкузен будет играть всерьёз в этой встрече. Домашняя игра тем более, и нужно добиваться результата.

Всё у «Байера», на мой взгляд, для этого есть. Немножко забуксовала команда в последнее время, но в целом и «Штутгарт» не выглядит такой вот прямо стабильной командой.

Кубок Германии . 1/4 финала
06 февраля 2024, вторник. 22:45 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Штутгарт
Штутгарт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я выберу ставку на победу «Байера» с форой (-1) и коэффициентом 2.06. Это расход в случае победы в один мяч. Мне кажется, что здесь победа может быть не в один мяч, а даже покрупнее», — сказал Андронов.

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