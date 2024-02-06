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«Байер» — «Штутгарт»: прогноз Павла Погребняка на матч Кубка Германии

«Байер» — «Штутгарт»: прогноз Павла Погребняка на матч Кубка Германии
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка Германии «Байер» — «Штутгарт».

Ставка: ТБ 3 за 1.93.

«Обсудим матч Кубка Германии. Четвертьфинальная стадия, на которой удивительный «Байер» сойдётся с грозным «Штутгартом».

Встреча лучших клубов Бундеслиги. «Байер» сейчас на первой строчке и проводит один из лучших сезонов в истории. Это единственная команда, которая в нынешнем сезоне не проиграла ни одного матча ни в чемпионате Германии, ни в других турнирах.

Несмотря на такой хороший результат, «Штутгарт» остаётся неприятным соперником. Последние две очные встречи завершались вничью (1:1). «Швабы» сейчас на третьем месте в Бундеслиге и имеют все шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Кубок Германии . 1/4 финала
06 февраля 2024, вторник. 22:45 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Штутгарт
Штутгарт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В общем, встреча двух забивающих и играющих команд. Моя ставка — ТБ 3», — сказал Погребняк.

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