«Байер» — «Штутгарт»: прогноз Павла Погребняка на матч Кубка Германии

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка Германии «Байер» — «Штутгарт».
Ставка: ТБ 3 за 1.93.
«Обсудим матч Кубка Германии. Четвертьфинальная стадия, на которой удивительный «Байер» сойдётся с грозным «Штутгартом».
Встреча лучших клубов Бундеслиги. «Байер» сейчас на первой строчке и проводит один из лучших сезонов в истории. Это единственная команда, которая в нынешнем сезоне не проиграла ни одного матча ни в чемпионате Германии, ни в других турнирах.
Несмотря на такой хороший результат, «Штутгарт» остаётся неприятным соперником. Последние две очные встречи завершались вничью (1:1). «Швабы» сейчас на третьем месте в Бундеслиге и имеют все шансы на попадание в Лигу чемпионов.
В общем, встреча двух забивающих и играющих команд. Моя ставка — ТБ 3», — сказал Погребняк.
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