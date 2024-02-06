«Байер» — «Штутгарт»: прогноз Павла Погребняка на матч Кубка Германии

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка Германии «Байер» — «Штутгарт».

Ставка: ТБ 3 за 1.93.

«Обсудим матч Кубка Германии. Четвертьфинальная стадия, на которой удивительный «Байер» сойдётся с грозным «Штутгартом».

Встреча лучших клубов Бундеслиги. «Байер» сейчас на первой строчке и проводит один из лучших сезонов в истории. Это единственная команда, которая в нынешнем сезоне не проиграла ни одного матча ни в чемпионате Германии, ни в других турнирах.

Несмотря на такой хороший результат, «Штутгарт» остаётся неприятным соперником. Последние две очные встречи завершались вничью (1:1). «Швабы» сейчас на третьем месте в Бундеслиге и имеют все шансы на попадание в Лигу чемпионов.

В общем, встреча двух забивающих и играющих команд. Моя ставка — ТБ 3», — сказал Погребняк.