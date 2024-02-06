«Авангард» — СКА: когда матч КХЛ, кто фаворит, прогнозы и ставки

6 февраля состоится матч КХЛ «Авангард» — СКА. Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу и омичей, и петербуржцев можно с коэффициентом 2.60. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.25.

Аналитики считают, что встреча «Авангард» — СКА получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.32. Ставки на победу омичей и петербуржцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.00.

Подопечные Михаила Кравца занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 82 очка. Клуб выиграл 39 из 58 встреч и гарантировал себе участие в плей-офф. Омичи отлично выступают на своём льду. Они победили в 21 из 28 встреч на домашней арене.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Команда Романа Ротенберга после 59 матчей набрала 83 очка и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА провёл на выезде 30 встреч и одержал 20 побед.