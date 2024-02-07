«Астон Вилла» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Астон Вилла» — «Челси».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 2.17.

«Астон Вилла» и «Челси» сыграют в переигровке 1/16 финала Кубка Англии. В первом матче они не определили победителя. Сейчас же я уверен в успехе хозяев поля.

Недавно произошло важное событие – «Астон Вилла» проиграла дома. Причем произошло это в не самом сложном матче – 1:3 от «Ньюкасла», испытывающего много проблем сейчас. А ведь команда Эмери вообще редко проигрывала в последние месяцы – только 2:3 от «Ман Юнайтед». В остальных встречах «львы» выступали очень уверенно и часто выигрывали. В прошлом туре АПЛ «Вилла» разгромила «Шеффилд» со счетом 5:0. В таблице Премьер-лиги коллектив все еще располагается очень высоко – на четвертом месте.

У «Челси» сезон проходит намного хуже, в сравнении с его соперником по этой встрече. В таблице АПЛ команда располагается уже ниже середины, на 11 месте. В последних встречах подопечные Почеттино только уступали. И если 1:4 от «Ливерпуля» еще были ожидаемыми, то вот 2:4 от «Вулверхэмптона» вызвали недовольство фанатов. Хотя ситуация у «Челси» сейчас не такая плохая, как мне кажется. Клуб начал намного чаще выигрывать в последний месяц, в сравнении со стартом сезона.

Да, «Челси» в последнее время выступает не так плохо. А несколько неудач в АПЛ только сильнее мотивируют «синих». Но все же «Астон Вилла» сейчас сильнее. В этом сезоне клуб не просто так борется за топ-4. Особенно сильны подопечные Эмери на своем поле», — приводит слова Павлюченко «Всепроспорт».