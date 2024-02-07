«Спартак» — «Ростов»: прогноз Виктора Гусева на игру Зимнего Кубка РПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Зимнего Кубка РПЛ «Спартак» — «Ростов».

Ставка: обе забьют за 1.56.

«В рамках товарищеского турнира всегда нужно смотреть на стимул соперников. Гильермо Абаскалю нужно начинать доказывать свое право возглавлять «Спартак». В команде идет борьба за место в основном составе. Это делает игру серьезной и меняет товарищеский характер встречи. У «Ростова» в этом смысле все более ясно. Можно предположить, что голова Валерия Карпина частично занята сборной, ведь в марте ей играть с Сербией.

Всего между собой соперники провели 67 матчей: 37 побед «Спартака», 16 побед «Ростова» и 11 ничейных исходов. Однако в шести последних очных играх красно-белые добились лишь одной победы. Можно сказать, что ростовчане не самый удобный соперник для команд Абаскаля. В этих шести проведенных матчах команды в среднем забивали по 3 гола за игру. В такой встрече можно расслабиться, поэтому голы могут быть.

Winline Зимний Кубок РПЛ Winline Зимний Кубок РПЛ 07 февраля 2024, среда. 19:30 МСК Спартак М Москва, Россия Не начался Ростов Ростов-на-Дону, Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

К моменту очной встречи «Ростов» уже сыграет первый матч на турнире. Быть может, это аргумент в пользу формы южан. В обеих командах есть вопросы к игре голкиперов. Защита на этом этапе подготовки, уверен, еще не успела сыграться. У «Спартака» ситуация с контрактом Джикии. А вот впереди у команд есть сильные нападающие. Это может сыграть в пользу забитых голов», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».