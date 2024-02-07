«Атлетико» – «Атлетик»: прогноз Александра Вишневского на игру Кубка Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Кубка Испании «Атлетико» – «Атлетик».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.83.

«Пришло время полуфиналов Кубка Короля. Если первая пара выглядит прогнозируемо, там «Реал Сосьедад» не должен иметь проблем с «Мальоркой», то второй полуфинал выглядит куда более интригующе.

«Атлетико» считается главным фаворитом турнира, что и не удивительно, так как вылетели и «Реал», и «Барселона». Однако «Атлетик» располагается ниже мадридского клуба в Примере всего на одно очко. Плюс как раз в Кубке Испании команда из Бильбао традиционно хороша. Третий год подряд удается пробиться в полуфинал, а чаще «Атлетика»Кубок Испании выигрывала только «Барселона».

Отметим, что именно на этой стадии турнира традиционно бывает мало голов. Это правило работает на многих турнирах, в том числе международных. Психологическое давление слишком велико и большая боязнь ошибиться в одном шаге от финала. Команды играют аккуратней, больше времени уделяют обороне, создают меньше голевых моментов. Особенно это правило работает, когда полуфиналы состоят из двух матчей и особенно хорошо в первом из них.

Только в полуфинале играется два матча для того, чтобы на пути к трофею все команды хотя бы раз смогли провести матч на своем поле, иначе можно победить в Кубке и ни разу не сыграть на своем поле. В пяти из последних шести первых матчей полуфиналов Кубка Короля проходила ставка ТМ 2,5. В этом сражении я также поставлю на ТМ 2,5.

Не стоит забывать, что «Атлетико» потратил очень много сил как физических, так и эмоциональных в недавнем матче чемпионата Испании против «Реала», где сыграли вничью, забив гол на 93-й минуты. Во втором подряд матче будет сложно качественно сыграть в атаке.

«Атлетик» играл на день раньше и победил «Мальорку» со счетом 4:0. Матч был легким, но травмы получили братья Уильямсы — и непонятно, сыграют ли они в предстоящем матче. Эти футболисты группы атаки играют большую роль и без них шансы на голы снижаются. При этом команда из Бильбао отлично действует в защите и вряд ли позволит Гризманну и Морате разгуляться, тем более что они будут уставшими», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».