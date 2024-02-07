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«Атлетико» — «Атлетик»: ставка Александра Мостового на полуфинальный матч Кубка Испании

«Атлетико» — «Атлетик»: ставка Александра Мостового на полуфинальный матч Кубка Испании
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Атлетик».

Ставка: обе забьют за 1.82.

«Атлетико» на днях провёл очередное мадридское дерби против «Реала». Казалось, что все факторы указывают на победу «матрасников» — они уже дважды за сезон обыгрывали географического соседа, плюс у «сливочных» перед матчем выбыли Рюдигер и Винисиус. Однако «Реал» в очередной раз показал свой характер – быстро забил. Потом «Атлетико» давил, но успел забить только один мяч – 1:1 по итогу.

В таблице Ла Лиги «Атлетико» всё ещё борется с «Барселоной» за третье место. Из-за ничьей мадридцы чуть отстали от соперника. А сразу за ними идёт как раз «Атлетик», уступает всего три очка. Команда из Бильбао тоже выступает очень хорошо и претендует на попадание в топ-4. Думаю, в случае ошибок «Атлетико» и «Барселоны» «баски» сразу будут готовы их опередить.

Не так давно «Атлетик» тоже один раз проиграл, не в таком очевидном матче – 0:1 от «Валенсии». В другом туре Ла Лиги коллектив потерял очки с «Кадисом» (0:0). Но вот в остальных противостояниях «баски» только выигрывали. В прошлом раунде Кубка Испании они сумели выбить «Барселону» — 4:2.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
07 февраля 2024, среда. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Атлетика» было чуть больше времени на подготовку – на два дня. Клуб разгромил «Мальорку» со счётом 4:0. У «Атлетико» же игра была тяжёлой, «Реал» дал бой своему противнику. Так что сейчас я лёгкой победы подопечных Симеоне не жду. Скорее всего, «Атлетик» окажет сопротивление», — сказал Мостовой.

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