«Атлетико» — «Атлетик»: прогноз Егора Титова на игру Кубка Короля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» – «Атлетик» в 1/2 финала Кубка Испании сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Атлетико» и ТБ 1.5 за 2.50.

«Кто бы ни выиграл в этой паре, для меня он будет фаворитом финала. И «Атлетико», и «Атлетик» очень здорово выступают в последнее время. Между собой они ведут борьбу за место в четвёрке в чемпионате, а здесь ещё и выяснят, кто окажется в финальном матче за Кубок Короля.

«Атлетико», как мне кажется, получил дополнительную уверенность, сумев отыграться у «Реала» в концовке дерби. «Атлетик» свой матч выиграл вообще очень легко, но там «Мальорка» уже думала о своём полуфинале в Кубке. Вроде бы преимущество в свежести должно быть у басков, они играли пораньше. Но я другие факторы выделил бы как определяющие. Во-первых, «Атлетико» на своём поле в этом сезоне просто великолепен – никому не проигрывает, включая «Реал». В гостях осечки бывали, но дома результаты очень хорошие. Во-вторых, «Атлетик» в чемпионате полностью переиграл «Атлетико» в чемпионате, Бильбао очень легко выиграл 2:0, ещё и пенальти не забил. Такие пощёчины Симеоне не забывает. Настроит команду наилучшим образом.

Так что в первой игре я бы поставил на победу «Атлетико» и тотал больше 1.5. Вообще, мне кажется, будет счёт 2:1, а всё уже решится в Бильбао», — приводит слова Титова «РБ Спорт».