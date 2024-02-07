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«Атлетико» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на игру 1/2 финала Кубка Испании

«Атлетико» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на игру 1/2 финала Кубка Испании
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Атлетик».

Ставка: «Атлетик» не проиграет за 1.85.

«Сегодня обсудим полуфинальный матч Кубка Испании. Если раньше всё решалось в одном матче, то со стадии полуфинала всё решается в двух матчах. Матч между «Атлетико» и «Атлетиком» из Бильбао должен стать настоящим украшением этого турнира.

Понятно, что «Атлетико», играющий дома, является фаворитом и по букмекерской линии в том числе. Стоит отметить, что дома в 2023 году «Атлетико» ни разу не уступил. Но у «Атлетика» был на один день больше для подготовки, и команда из Бильбао провела менее энергозатратный матч против «Мальорки», выиграв 4:0.

«Атлетико» потратил много сил в дерби с «Реалом», вырвав ничью на последней минуте матча. Ответная игра пройдёт в начале марта, а сейчас, в начале февраля, мне кажется, что «Атлетик» обладает необходимыми ресурсами. Он хорошо прессингует, хорошо бежит. Это максимально неудобный соперник для «Атлетико».

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
07 февраля 2024, среда. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, что у «Атлетика» есть хорошие шансы не проиграть в Мадриде в первой встрече. Стоит учитывать сложный матч «Атлетико», потерю сил и так далее. Х2 за 1.85 — это хорошее и интересное предложение», — сказал Генич.

Игра будет очень упорной:
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