«Авангард» — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Спартак».

Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 5.5 за 3.80.

«Авангард» провёл во вторник совершенно дикий матч с СКА (9:5), который можно назвать самым ярким в этом чемпионате КХЛ.

Хет-трик сделал Рид Буше, и его будет очень трудно остановить. У омичей забивали все звенья, и не обязательно первое. А главное, «Авангард» играл на каком-то бешеном кураже.

«Спартак» имел большую паузу, не играя со 2 февраля. И это не очень хорошо, команда может быть не в тонусе. К тому же там по-прежнему много травмированных. Но уже воссоздано первое звено, где выступают Голдобин – Морозов – Порядин. Должен выйти Цыплаков, в поездку отправился Мальцев, будет играть Ковальчук…

Недавно эти клубы встречались. Долго держался счёт 1:1, но за 17 секунд «Авангард» перевернул ход встречи (3:1). Интересно, что тогда тотал больше не зашёл. Но сейчас я хотел бы рискнуть…

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Я бы в этом матче взял кэф 3.80 на то, что общий тотал в основное время составит больше 5.5 шайбы, а сам «Авангард» одержит победу. Давайте снова увидим голевой фейерверк!» — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».