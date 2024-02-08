«Авангард» — «Спартак»: во сколько начало матча КХЛ, ставки и коэффициенты

8 февраля состоится матч КХЛ «Авангард» — «Спартак». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу омичей можно с коэффициентом 2.11, шансы москвичей оценили коэффициентом 2.86. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.10.

Аналитики считают, что встреча «Авангард» — «Спартак» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Ставки на победу омичей с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.69. Если красно-белые выиграют, сыграет коэффициент 2.17.

Подопечные Михаила Кравца занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 84 очка. Клуб выиграл 40 из 59 встреч и гарантировал себе участие в плей-офф. Омичи отлично выступают на своём льду. Они победили в 22 из 29 встреч на домашней арене.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Подопечные Алексея Жамнова после 60 матчей набрали 78 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Они провели на выезде 30 встреч и одержали 14 побед. «Спартак» уже обеспечил себе участие в плей-офф. Лучший бомбардир команды в этом сезоне — это Николай Голдобин, который забросил 34 шайбы и сделал 36 результативных передач.